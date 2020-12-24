Фигуристы Тарасова и Морозов получили балл штрафа из-за напутственных слов

Спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали свое выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Дуэт выиграл короткую программу, но при этом получил штрафные баллы из-за задержки перед выходом на лед.

— То, что случилось перед прокатом, не было запланировано, — сказал Владимир Морозов. — Мы провели раскатку, а потом тренер Максим Траньков подозвал нас сказал нам и сказал новые напутственные слова. (смеется) Это заняло немножко больше времени, чем обычно. Мы не посмотрели на табло. Нам отводится 30 секунд на старт, а мы чуть дольше отстояли у бортика. Немножко не уложились и получили балл штрафа.

— Что это были за слова, можете сказать?

— Эти слова предназначались только нам. Если бы они были для всех, Максим бы сказал их всем. У него есть к этому талант.

— А после проката чем он был недоволен? Он и там напутственные слова сказал, мол, вы не можете не испортить.

— Был недоволен вращением, — вступила в беседу Евгения Тарасова. — Мы сейчас на тренировках много времени уделяем элементам из одиночного катания. Все получается чисто, и поэтому обидно было сделать неидеально.

(Дмитрий Кузнецов)