Фигуристы Тарасова и Климов поженились
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Федор Климов поженились. О свадьбе в своих социальных сетях сообщила спортсменка.
Евгения Тарасова и Федор Климов.
Из соцсетей Тарасовой
Тарасова в паре с Владимиром Морозовым стала серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине. Также пара трижды выигрывала медали чемпионатов мира и дважды становилась чемпионом Европы.
Климов выступал в паре с Ксенией Столбовой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами Сочи-2014 в команде, взяли серебро в соревнованиях парников, а также становились серебряными призерами чемпионата мира и Европы. Сейчас Федор работает тренером.
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