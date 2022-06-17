Фигуристы Тарасова и Климов поженились

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Федор Климов поженились. О свадьбе в своих социальных сетях сообщила спортсменка.

Евгения Тарасова и Федор Климов. Из соцсетей Тарасовой

Тарасова в паре с Владимиром Морозовым стала серебряным призером Олимпиады-2022 в Пекине. Также пара трижды выигрывала медали чемпионатов мира и дважды становилась чемпионом Европы.

Климов выступал в паре с Ксенией Столбовой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами Сочи-2014 в команде, взяли серебро в соревнованиях парников, а также становились серебряными призерами чемпионата мира и Европы. Сейчас Федор работает тренером.