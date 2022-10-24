Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 10:44

Фигуристы Степанова и Букин не попали в новые пулы допинг-тестирования РУСАДА

Читать «СЭ» в

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, не вошли в новые пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает ТАСС.

На четвертый квартал 2022 года в пулы РУСАДА попали 18 фигуристов. Национальный регистрируемый пул тестирования: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Дарья Усачева и Денис Ходыкин. Расширенный пул тестирования: Джонатан Гуррейро, Петр Гуменник, Стефани Загорски, Макар Игнатов, Диана Дэвис, Глеб Смолкин, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Дарья Павлюченко, Аполлинария Панфилова, Дмитрий Рылов, Александр Самарин, Евгений Семененко и Майя Хромых.

27-летняя Степанова и 29-летний Букин являются двукратными чемпионами России, двукратными серебряными и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы. На Олимпиаде в Пекине спортсмены заняли шестое место. В конце сентября дуэт взял паузу в карьере из-за обострения травмы спины у Степановой.

Источник: https://tass.ru/sport/16135341
Фигурное катание
Александра Степанова
Иван Букин
0
Читайте также
Головина затмил экс-футболист РПЛ. «Монако» эпично проиграл, ведя в счете
Стало известно, что сказали Чимаев и брат Хабиба перед потасовкой на UFC 280
Эксперт рассказал о способности боевых дельфинов охранять Севастопольскую бухту
Во Франции предупредили о способности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине
Банкоматы оказались не готовы принимать новые купюры
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Призеру чемпионата Европы Даниеляну запретили выступать на российских соревнованиях
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости