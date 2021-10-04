Фигуристы Шевченко и Еременко не выступят на турнире в Финляндии

Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко пропустят турнир Finlandia Trophy.

Информация о пропуске соревнований появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Шевченко и Еременко пропали из списка участников.

Турнир пройдет с 6 по 10 октября в Эспоо. В составе сборной России выступят Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Евгений Семененко, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Камила Валиева, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Александра Степанова — Иван Букин.