Фигуристы Шевченко и Еременко не выступят на турнире в Финляндии
09:28
Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Еременко пропустят турнир Finlandia Trophy.
Информация о пропуске соревнований появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Шевченко и Еременко пропали из списка участников.
Турнир пройдет с 6 по 10 октября в Эспоо. В составе сборной России выступят Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Евгений Семененко, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Камила Валиева, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Александра Степанова — Иван Букин.
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