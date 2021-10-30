Фигуристы Шанаева и Нарижный ответили на критику Ильи Авербуха

Российские фигуристы, бронзовые призеры юниорского чемпионата мира Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный прокомментировали свой прокат на этапе «Гран-при» в Канаде Skate Canada.

За свое выступление спортсмены получили 68,53 балла и заняли промежуточное девятое место. Это первый этап взрослой серии «Гран-при» в их карьере.

«Ощущения отличные, это первый наши серьезные взрослые соревнования. Интересно было посмотреть каково это — выступать по мастерам, на таком уровне. Когда видишь взрослых ребят, выходишь против них чувствуешь себя немного приземисто. Пока тяжеловато. Эмоции зашкаливают, было и страшно, и волнительно. Уличные танцы мы хорошо понимаем, на мой взгляд этот стиль нам идет. Но у каждого свое мнение, у Ильи Изяславича — свое. Мы считаем, что нам все идет и нам все нравится. Это самое главное. Лично мне этот короткий танец идет легче всего. Он спокойный, есть моменты, где можно отдышаться и успокоиться. А есть моменты, где можно взорваться и кайфануть», — заявил Нарижный.

«Очень уже хотелось выйти на лед, покататься, попробовать новые ощущения. Все нравится. Конечно, мы не остановимся в работе, будем до победного оттачивать программу, но сказать, что мы не рассматриваем направление хип-хопа, уличных танцев — это не так. Мы рассматриваем любое направление, которое у нас есть. К тому же смотрим за тем, как выступают мастера, нам есть еще куда и к чему стремиться. У нас только первый сезон и мы до конца еще не прочувствовали себя, но уже выступаем увереннее. В Венгрии мы выходили немного скованно, здесь уже так, на лайте», — сказала Шанаева.

Отметим, что, комментируя их выступление на первом канале известный продюсер Илья Авербух заявил, что пара пока не поняла особенности «уличных танцев», которые необходимо показывать в короткой программе танцев на льду текущего сезона.