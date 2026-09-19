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Фигуристы Щербакова и Гончаров рассказали о столкновении на разминке с Кагановской и Некрасовым

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Фигуристы Егор Гончаров и Анна Щербакова прокомментировали столкновение с парой Василисы Кагановской и Максима Некрасова во время разминки на контрольных прокатах сборной России.

Гончаров, двигаясь спиной вперед, не заметил Кагановскую и Некрасова и сбил их с ног. Некрасов неудачно приземлился на руку и некоторое время не мог подняться.

Позже стало известно, что Кагановская и Некрасов снялись с ритм-танца из-за травмы руки у Максима.

Гончаров: Меня немного вынесли из твизла.

Щербакова: Да, неприятный инцидент. В этом сезоне обязательные элементы у танцоров — «золотой вальс» в одну сторону, дорожка — в другую сторону. Поскольку все хотят размять эти два главных элемента, к сожалению, столкновения будут происходить весь сезон, мне так кажется. Надеюсь, все обойдутся без травм. Очень неприятно так падать в начале разминки. Надеюсь, у Максима и Василисы все будет в порядке, они не получили никаких серьезных травм. Мы за хороший, здоровый спорт.

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Фигурное катание
Анна Щербакова / Егор Гончаров
Василиса Кагановская /Максим Некрасов
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