27 сентября, 19:12

Фигуристы Щербакова и Гончаров объяснили, почему из их программы пропало спорное слово

Елена Федянина
Автор

Российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров объяснили, почему музыка во время ритм-танца на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге подверглась цензуре.

В оригинале в припеве песни поется: «Вот как бит вам покажет, где боль, на рану, как соль, сука любовь». Однако каждый раз, когда звучала эта строка во время выступления фигуристов, слово «сука» заглушали.

Гончаров: Сергей Сергеевич [Плишкин] нашел вариант, у нас были сомнения насчет этой музыки. У нас есть три варианта — со словом, без слова и с заменой на другое. Точно решили, что будем кататься под это, поэтому были готовы к разными вариантам.

— Почему решили исполнить безопасный вариант?

Щербакова: Мы получили комментарии. В Новогорске катались с этим словом, решили, что в Питере будем катать без. Культурная столица все-таки!

— Дальше выбор будете делать исходя из места проведения соревнований?

Щербакова: Мы получим дополнительные комментарии по поводу нашей программы, и, исходя из них, будем решать, какой вариант покажем в следующий раз.

Елена Федянина

