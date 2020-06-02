Фигуристы сборной России в масках отметили день рождения чемпиона Европы Алиева

Фигуристы сборной России отметили день рождения чемпиона Европы Дмитрия Алиева на базе в Кисловодске. 1 июня спортсмену исполнился 21 год.

Сториз Светланы Соколовской. Фото instagram.com

Фотографией поделилась тренер Светлана Соколовская. На снимке запечатлены фигуристы Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов, тренеры Евгений Рукавицын и сама Соколовская. Все позировали в масках, которые рекомендуется носить в целях безопасности из-за пандемии коронавируса.

На 2 июня в России зафиксировано 414 878 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Общее число смертей от инфекции составляет 4 855 человек.