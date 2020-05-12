Фигуристы поддержали заболевшую коронавирусом Навку

Олимпийская чемпионка Игр 2006 года в танцах на льду, двукратная чемпионка, трехкратная чемпионка Европы Татьяна Навка рассказала о госпитализации в связи с коронавирусом. Российские фигуристы выразили слова поддержки Навке.

Ранее стало известно, что заболел и ее муж — Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России также находится в больнице.

Фигуристы написали слова поддержки в комментариях под постом Навки.

Дмитрий Соловьев: Здоровья

Максим Траньков: Танюха, здоровья вам!!!

Екатерина Боброва:Танюша, выздоравливайте поскорее! Все будет хорошо.

Татьяна Волосожар: Выздоравливайте!!!

Екатерина Макарова: Скорейшего выздоровления Вам!

Анна Семенович: Дорогая, выздоравливайте скорей. Все будет хорошо.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 232 243 человек, 43 512 выздоровело, 2 116 умерло.