Фигуристы поддержали заболевшую коронавирусом Навку
Олимпийская чемпионка Игр 2006 года в танцах на льду, двукратная чемпионка, трехкратная чемпионка Европы Татьяна Навка рассказала о госпитализации в связи с коронавирусом. Российские фигуристы выразили слова поддержки Навке.
Ранее стало известно, что заболел и ее муж — Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России также находится в больнице.
Дорогие подписчики и все наши друзья, хочу сообщить, что нас с мужем госпитализировали, подтвержде?н covid19. Т.к. вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов — совсем не чувствую запахи ?. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачеи? все? иде?т хорошо! ? Спасибо большое за те?плые слова и пожелания выздоровления, которых сеи?час приходит очень много! ? Не волнуи?тесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше (очень надеюсь теперь с антителами) ?? Вот, на что я еще? хочу обратить ваше внимание ?? Главное без паники, но обязательно прислушиваи?тесь к своему организму?, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько днеи? была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы! ?? #ТатьянаНавка #вирус #covid19 #новости #спасибоврачам
Фигуристы написали слова поддержки в комментариях под постом Навки.
Дмитрий Соловьев: Здоровья
Максим Траньков: Танюха, здоровья вам!!!
Екатерина Боброва:Танюша, выздоравливайте поскорее! Все будет хорошо.
Татьяна Волосожар: Выздоравливайте!!!
Екатерина Макарова: Скорейшего выздоровления Вам!
Анна Семенович: Дорогая, выздоравливайте скорей. Все будет хорошо.
По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 232 243 человек, 43 512 выздоровело, 2 116 умерло.