Пепелева и Плешков победили на втором этапе Кубка России в соревнованиях пар
Фигуристы Пепелева и Плешков победили на втором этапе Кубка России в соревнованиях пар
13 октября, 16:47
Фигуристы из Москвы Алина Пепелева и Роман Плешков стали победителями второго этапа Кубка России в соревнованиях пар в Йошкар-Оле.
Пара набрала 193,78 балла по сумме двух программ. Вторыми стали Лина Кудряцева и Илья Спиридонов, третье место у Ксении Ахантьевой и Валерия Колесова.
Лидировавшие после короткой программы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин снялись с соревнований до произвольной программы.
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