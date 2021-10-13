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Пепелева и Плешков победили на втором этапе Кубка России в соревнованиях пар

Фигуристы Пепелева и Плешков победили на втором этапе Кубка России в соревнованиях пар
13 октября, 16:47
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Фигуристы из Москвы Алина Пепелева и Роман Плешков стали победителями второго этапа Кубка России в соревнованиях пар в Йошкар-Оле.

Пара набрала 193,78 балла по сумме двух программ. Вторыми стали Лина Кудряцева и Илья Спиридонов, третье место у Ксении Ахантьевой и Валерия Колесова.

Лидировавшие после короткой программы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин снялись с соревнований до произвольной программы.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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