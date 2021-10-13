Пепелева и Плешков победили на втором этапе Кубка России в соревнованиях пар

Фигуристы из Москвы Алина Пепелева и Роман Плешков стали победителями второго этапа Кубка России в соревнованиях пар в Йошкар-Оле.

Пара набрала 193,78 балла по сумме двух программ. Вторыми стали Лина Кудряцева и Илья Спиридонов, третье место у Ксении Ахантьевой и Валерия Колесова.

Лидировавшие после короткой программы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин снялись с соревнований до произвольной программы.