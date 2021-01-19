Фигуристы Пападакис и Сизерон пропустят чемпионат мира

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят чемпионат мира по фигурному катанию, сообщается в пресс-релизе Федерации ледовых видов спорта Франции. Решение связано с недостатком времени на подготовку к турниру.

В заявлении говорится, что спортсмены приняли решение сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде в Пекине в 2022 году, так как не были уверены, что чемпионат состоится. Пападакис и Сизерон — четырехкратные чемпионы мира, серебряные призеры Олимпиады.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме (Швеция) 22-28 марта.