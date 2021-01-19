Фигуристы Пападакис и Сизерон прокомментировали свой пропуск чемпионата мира

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон прокомментировали информацию о том, что они пропустят чемпионат мира по фигурному катанию.

Сообщалось, что спортсмены решили сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде в Пекине в 2022 году, так как не уверены, что чемпионат состоится.

«Нам нужна более сильная и конкретная цель, чем возможное проведением ЧМ», — передает слова Сизерона radioscoop.

«Мы намерены сосредоточиться на следующем сезоне, надеемся, что в сентябре следующего года будут созданы условия для нормального возобновления спортивных мероприятий. С нетерпением ждем встречи с льдом», — добавила Пападакис.

Спортсмены — четырехкратные чемпионы мира, серебряные призеры Олимпиады. Чемпионат мира пройдет в Стокгольме (Швеция) 22-28 марта.