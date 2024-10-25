Осокина и Грицаенко выступят с прошлогодней программой в этом сезоне

Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, выступающие в спортивных парах будут исполнять прошлогоднюю короткую программу под композицию La Boheme в исполнении Шарля Азнавура.

«После Санкт-Петербурга мы с нашим тренерским штабом решили, что вернем старую программу, — цитирует ТАСС тренера Павла Слюсаренко. — Услышали мнение судей, специалистов и приняли такое решение».

Осокина и Грицаенко являются победителями турнира спортивных пар на чемпионате России-2024 по прыжкам.