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Осокина и Грицаенко выступят с прошлогодней программой в этом сезоне

Руслан Минаев
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Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, выступающие в спортивных парах будут исполнять прошлогоднюю короткую программу под композицию La Boheme в исполнении Шарля Азнавура.

«После Санкт-Петербурга мы с нашим тренерским штабом решили, что вернем старую программу, — цитирует ТАСС тренера Павла Слюсаренко. — Услышали мнение судей, специалистов и приняли такое решение».

Осокина и Грицаенко являются победителями турнира спортивных пар на чемпионате России-2024 по прыжкам.

Источник: ТАСС
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