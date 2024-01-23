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Сегодня, 12:00

Чемпионы России по прыжкам — о победе: «После Мишиной и Галлямова были в шоке. Думали, что второй раз не повезет»

Фигуристы Осокина и Грицаенко удивились победе в чемпионате России по прыжкам
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко в интервью «СЭ» прокомментировали победу на чемпионате России по прыжкам в личном турнире среди спортивных пар.

Ученики Павла Слюсаренко по ходу соревнований обыграли Анастасию Мишину/Александра Галлямова и Александру Бойкову/Дмитрия Козловского.

— Осознали, что стали чемпионами России по прыжкам?

Елизавета: — Мы очень рады, что смогли выиграть в этой борьбе и стали первыми.

— Не было мандража, что соревновались с двумя лучшими парами страны?

Артем: — Мы приезжали покататься и даже не рассчитывали на то, что сможем опередить лидеров. Просто выходили, катались и думали, что, скорее всего, проиграем. Очень хотели показать хорошие элементы. Даже не переживали, нам ведь просто нужно было сделать свое. Если бы мы как-то готовились к тому, что надо обойти лучших, то был бы мандраж. После победы над Мишиной и Галлямовым мы были в шоке. Думали: «Ну все, в финале уже точно проиграем. Второй раз так не повезет!» Но получилось, что и второй раз повезло.

— Дело в везении? Разве вы недовольны собой?

Артем: — Считаю, что в большей степени везение. Да, мы тоже молодцы, хорошо сделали элементы.

Елизавета: — Я сорвала в финале прыжок. Это единственное, что не получилось. В остальном все было сделано на хорошем уровне. Мы показали то, что готовили. Все это было больше похоже на игру — мы это так воспринимали.

Осокина и Грицаенко выступают в паре с сезона 2022/2023. Они тренируется в Перми в группе Павла Слюсаренко.

Артем Грицаенко и&nbsp;Елизавета Осокина. «Устали соревноваться между собой. Хочется чего-то новенького». Чемпионы России — о кумирах и целях

Фигурное катание
Елизавета Осокина / Артем Грицаенко
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