Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:45

Чемпионы России по прыжкам Осокина и Грицаенко: «Не работаем над усложнением. Пока не дошли до этого»

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российские фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко в интервью «СЭ» сообщили, что не работают над усложнением контента своих программ. Они также отметили, что пока не пришли к тому, чтобы попробовать элементы ультра-си.

— Лиза, вы исполняли четверные прыжки, когда были одиночников. После перехода в парное прыгали их?

Елизавета: — Нет. Когда я стала парницей, делала каскады 3-3 в первый год. Потом приехала в Пермь, прыгала лутц -риттбергер, а затем с головой ушла в парные элементы. О четверных уже не думала.

— Над усложнением работаете?

Елизавета: — Нет. Мы нарабатываем наш прежний контент.

— Александр Галлямов считает, что для четверных прыжков в парном катании еще не пришло время. А вы как думаете?

Артем: — Исходя из баллов, которые давали за ультра-си в парном катании на этом турнире, считаю, что риск неоправдан. Выброс очень травмоопасен. По крайней мере, нам он точно не нужен. До этого даже не доходил разговор. А вот подкрут — у нас в группе молодые ребята делают, учат его. Он не так опасен. Мы же пока до этого не дошли. У нас был план попробовать, но по стечению обстоятельств это отложили. Даже не знаю, стоит ли вообще начинать. У российских фигуристов очень сильный контент и без четверных.

Пара Осокина/Грицаенко появилась в сезоне 2022/2023. Фигуристы завоевали серебряные медали на Российско-китайских молодежных играх, заняли второе место с результатом в 202,73 балла на Всероссийских соревнованиях на призы заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой. В 2023 году в активе дуэта — две медали на этапах Гран-при России.

Артем Грицаенко и&nbsp;Елизавета Осокина. «Устали соревноваться между собой. Хочется чего-то новенького». Чемпионы России — о кумирах и целях
Фигурное катание
Елизавета Осокина / Артем Грицаенко
0
Читайте также
Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры их поддержки
СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве
Лавров исключил иное развитие событий на Украине при президентстве Трампа
Юморист скончался после драки в Сочи
Популярное видео
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионы России по прыжкам Осокина и Грицаенко: «Мы вообще не классики! Хотим экспериментировать»

Фигурист Грицаенко — о поддержке публики: «Один раз перед короткой программой услышал свою маму»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости