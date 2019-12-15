Известный журналист из США Джеки Вонг в своем Twitter отметил, что у фигуристов остаются площадки для того, чтобы высказаться.

— Размышляя обо всех новостях за прошедшую неделю, я возвращаюсь к основному факту, что фигуристы не являются пешками в какой-то игре — они люди, — написал Вонг. — Тренеры, комментаторы, фанаты: относитесь к ним так, как вы хотите, чтобы относились к вам. И фигуристы: знайте, что есть система поддержки, которая поможет вам высказаться.

Ранее Вонг сделал репост новости о приостановке Загитовой спортивной карьеры.