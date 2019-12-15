«Фигуристы — не пешки в какой-то игре, они люди». Реакция на новости о Загитовой из США
18:18
Известный журналист из США Джеки Вонг в своем Twitter отметил, что у фигуристов остаются площадки для того, чтобы высказаться.
— Размышляя обо всех новостях за прошедшую неделю, я возвращаюсь к основному факту, что фигуристы не являются пешками в какой-то игре — они люди, — написал Вонг. — Тренеры, комментаторы, фанаты: относитесь к ним так, как вы хотите, чтобы относились к вам. И фигуристы: знайте, что есть система поддержки, которая поможет вам высказаться.
Ранее Вонг сделал репост новости о приостановке Загитовой спортивной карьеры.
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