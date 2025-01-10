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Сегодня, 17:02

Мухортова и Евгеньев рассказали, как Тихонов стал их главным тренером

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Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в спортивных парах, сами приняли решение перейти к тренеру Алексею Тихонову из-за желания поработать с ним.

«Это было наше с Димой решение [передать бразды правления Алексею Тихонову], — приводит ТАСС слова Мухортовой. — Мы совместно обсудили наши дальнейшие действия, планы и желания. И пришли к выводу, что хотим попробовать с Алексеем поработать».

«Алексей присутствовал всегда на всех тренировках, аккуратно, потихонечку нам помогал. Мы решили, почему бы нам не попробовать поработать с ним», — отметил Евгеньев.

Мухортова отметила, что им хотелось как-то уже обновиться. «Катались на тот момент вместе уже пять лет, — сказала она. — Хотелось больше по-взрослому себя преподносить, потому что нам уже за 20 было, а катание юниорское, и на старте себя ощущали как середнячки. Было желание больше конкурировать со взрослыми парами в катании тоже».

Мухортовой 21 год, Евгеньеву — 23. На чемпионате России 2025 года пара заняла четвертое место.

Источник: ТАСС
Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
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