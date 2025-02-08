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8 февраля 2025, 09:35

Фигуристы Мухортова и Евгеньев — о роли психолога: «Помогала найти в себе силы»

Софья Щудрина
Корреспондент

Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, занявшие четвертое место на чемпионате России-2025, в интервью «СЭ» рассказали о сессиях со спортивным психологом и сложностях взаимоотношений спортсменов в парном катании.

— Вы рассказывали о работе со спортивным психологом. Как специалист влияет на вашу карьеру?

Дмитрий: Наверное, мы бы не хотели слишком глубоко вдаваться в эту тему. Но самое частое, над чем мы работаем, — это над взаимоотношениями в паре. Над тем, как мы коммуницируем, чтобы это держать под контролем и не уходить в какие-то долгие разговоры на тренировках. Скажем так: в жизни есть известная проблема отцов и детей, а в парном катании — проблема мужчин и женщин. Наш психолог, великолепная Жанна Симак, мастерски справляется со своей работой и проделывает с нами большую работу, помогая нам найти общий язык. Мы очень благодарны ей за эту поддержку.

Анастасия: В начале сезона у меня были проблемы, связанные с небольшими травмами, я звонила ей, и она помогала мне найти в себе силы, преодолеть трудности и двигаться дальше. Она вообще такой человек, что с ней и без всяких проблем приятно пообщаться и преисполниться оптимизмом.

— Можете поделиться каким-то секретом хороших отношений в парном катании? Ведь вы катаетесь вместе чуть ли не дольше всех!

Дмитрий: Думаю, нам это удается, в частности благодаря Жанне. Чуть ли не со второго года совместных тренировок мы работаем с психологом по необходимости. Бывает, что мы не общаемся со специалистом по 3-4 месяца, а потом созваниваемся несколько раз за неделю, чтобы решить разные проблемные ситуации и рабочие конфликты.

Очень помогает наша вера друг в друга и вера тренеров в нас. Психолог выполняет колоссальную часть работы, но если бы у тренеров не было веры в нас, то пара Мухортова/ Евгеньев ужа давно бы перестала существовать. Я специально не выделяю никого, ведь для нас важен весь тренерский штаб.

Полностью интервью Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева читайте на сайте «СЭ».

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Фигурное катание
Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
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