Мишина/Галлямов: «На дело Валиевой мы повлиять не можем, ждем окончательного решения»

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выигравшие в составе сборной России командный турнир на Олимпийских играх в Пекине, поделились мнением о деле Камилы Валиевой, которое будет рассматриваться в конце сентября в CAS.

Мишина: Основные новости знают все, думаю. Мы никак уже на это повлиять не можем. Так что ждем окончательного решения. Нас никак к делу привлекали.

Галлямов: Иногда бывает, новости проскакивают. Но нашим делом было просто откатать на Олимпийских играх и ждать результата.

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Валиева примет участие в слушаниях по видеосвязи.