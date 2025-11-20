Фигурное катание
Сегодня, 16:59

Фигуристы Леонтьева и Горелкин вернулись к тренировкам после травмы партнерши

Анастасия Пилипенко

Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, вернулись к тренировкам после травмы партнерши. Она выписалась из больницы накануне.

«Софья и Даниил вернулись на лед, снова тренируются. Из-за перенесенной травмы руки Сони они пока ограничены в действиях, в основном исполняют параллельные элементы. Но настроены на серьезную подготовку к дальнейшему сезону», — сообщили ТАСС тренеры фигуристов Ирина Жук и Александр Свинин.

Леонтьева перенесла операцию из-за инфекции, попавшей в рану на руке. Фигуристка серьезно порезала руку во время одного из прокатов. Из-за проблем со здоровьем партнерши фигуристы пропустили этап Гран-при России в Москве.

В текущем сезоне пара заняла второе место на этапе Гран-при в Магнитогорске.

Источник: ТАСС
КХЛ на Кинопоиске

