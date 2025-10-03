Фигуристы Косторная и Куница стали родителями

Российская фигуристка Алена Косторная сообщила в своем Telegram-канале о появлении общего с 22-летним Георгием Куницей ребенка.

«Добро пожаловать, мини-Куница», — написала 22-летняя спортсменка.

В августе 2023 года Косторная вышла замуж за Куницу. В апреле 2025 года фигуристы объявили о том, что станут родителями, а в мае они провели гендер-пати, на котором узнали, что ждут сына.

Косторная является чемпионкой Европы-2020, победительницей финала «Гран-при ISU» сезона-2019/20, а также серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России в одиночном катании. В сезоне-2023/24 она начала выступать вместе с Георгием Куницей в парном катании.