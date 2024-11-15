Фигуристы Худайбердиева и Базин проведут автограф-сессию на этапе «Гран-при» в Москве

В ближайшие выходные столичный лед примет четвертый этап «Гран-при России» по фигурному катанию-2024/25, получивший название «Золотой конек Москвы».

Стартовый день взрослых соревнований порадует поклонников фигурного катания встречей с победителями в танцах на льду предыдущего этапа в Красноярске — Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным!

Мероприятие с их участием пройдет в «ЦСКА Арене» в зоне благотворительной программы ДоброFON — в фойе второго этажа рядом с 203-м сектором. Зрители, пришедшие на «Гран-при России» 16 ноября, смогут сделать фото и получить автографы у чемпионов страны 2023 года. Начало в 12.30 по московскому времени.

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