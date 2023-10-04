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Сегодня, 22:37

Фигуристы Хавронина и Нарижный работали над подачей программ на турнире Панина-Коломенкина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер танцевальной пары Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного Денис Самохин рассказал, что спортсмены на своем первом турнире в Санкт-Петербурге поставил перед собой задачу найти свой предел в подаче программ и эмоциональной составляющей.

«Мы полностью довольны прокатом ребят, несмотря на ошибки. Возможно, это будет звучать странно, но установка на сегодняшний день была найти свой предел в подаче и эмоциональной составляющей, что, возможно, и привело к некоторым ошибкам. Мы считаем, что это допустимо на данный момент. Развиваем свои возможности и будем радовать вас своим катанием», — приводит слова Самохина ТАСС.

Хавронина и Нарижный встали в пару в начале 2023 года. Ранее Хавронина выступала с Дарио Чиризано, Нарижный — с Аннабель Морозовой.

Фигуристы выиграли свой первый совместный турнир в карьере на мемориале Панина-Коломенкина с результатом 196,60 балла.

Источник: https://tass.ru/sport/18913271
Фигурное катание
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