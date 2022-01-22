Фигуристы Хабибуллина и Княжук выиграли юниорский чемпионат России в парном катании
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук выиграли юниорский чемпионат России в парном катании.
Хабибуллина и Княжук набрали 201,82 балла по сумме двух программ. Второе место заняли Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, уступившие победителям 1,29 балла. На третьей строчке — Екатерина Чикмарева и Андрей Янченков (189,48).
Юниорский чемпионат России по фигурному катанию проходит в Саранске с 20 по 22 января.
Чемпионат России среди юниоров
Саранск
Пары
Итоговое положение
1. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 201,82 балла
2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 200,53
3. Екатерина Чикмарева/Андрей Янченков — 189,48
4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 188,2
5. Екатерина Гейниш/Илья Миронов — 187,35
6. Полина Костюкович/Алексей Брюханов — 184,04
7. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 179,31
8. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов — 174,36
9. Анна Киреева/Илья Иванов — 169,74
10. Варвара Черемных/Даниил Бутенко — 167,97
11. Екатерина Сторублевцева/Артем Грицаенко — 161,74
12. Майя Шегай/Игорь Шамшуров — 157,71
Произвольная программа
1. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 130,22
2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 126,23
3. Екатерина Чикмарева/Андрей Янченков — 119,44
4. Екатерина Гейниш/Илья Миронов — 119,05
5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 118,38
6. Полина Костюкович/Алексей Брюханов — 116,23
7. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 111,51
8. Анна Киреева/Илья Иванов — 109,78
9. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов — 108,64
10. Варвара Черемных/Даниил Бутенко — 105,93
11. Майя Шегай/Игорь Шамшуров — 102,26
12. Екатерина Сторублевцева/Артем Грицаенко — 97,86