Фигуристы Хабибуллина и Княжук выиграли юниорский чемпионат России в парном катании

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук выиграли юниорский чемпионат России в парном катании.

Хабибуллина и Княжук набрали 201,82 балла по сумме двух программ. Второе место заняли Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, уступившие победителям 1,29 балла. На третьей строчке — Екатерина Чикмарева и Андрей Янченков (189,48).

Юниорский чемпионат России по фигурному катанию проходит в Саранске с 20 по 22 января.

Чемпионат России среди юниоров

Саранск

Пары

Итоговое положение

1. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 201,82 балла

2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 200,53

3. Екатерина Чикмарева/Андрей Янченков — 189,48

4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 188,2

5. Екатерина Гейниш/Илья Миронов — 187,35

6. Полина Костюкович/Алексей Брюханов — 184,04

7. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 179,31

8. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов — 174,36

9. Анна Киреева/Илья Иванов — 169,74

10. Варвара Черемных/Даниил Бутенко — 167,97

11. Екатерина Сторублевцева/Артем Грицаенко — 161,74

12. Майя Шегай/Игорь Шамшуров — 157,71

Произвольная программа

1. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 130,22

2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 126,23

3. Екатерина Чикмарева/Андрей Янченков — 119,44

4. Екатерина Гейниш/Илья Миронов — 119,05

5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 118,38

6. Полина Костюкович/Алексей Брюханов — 116,23

7. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 111,51

8. Анна Киреева/Илья Иванов — 109,78

9. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов — 108,64

10. Варвара Черемных/Даниил Бутенко — 105,93

11. Майя Шегай/Игорь Шамшуров — 102,26

12. Екатерина Сторублевцева/Артем Грицаенко — 97,86