Дэвис и Смолкин — о смене гражданства: «Хотели продолжать карьеру на международной арене»
Выступающие в танцах на льду фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин объяснили, почему приняли решение сменить спортивное гражданство.
«Наверное, к концу осени стало понятно, что глобально ситуация в мире не улучшается и никакого допуска нам не видать еще долго. Мы начали задумываться, что делать дальше, — при этом продолжали жить в Америке и тренироваться за свой счет. Вернее, за счет родителей — наши тренировки оплачивали они», — цитирует Смолкина Sports.ru.
С прошлого года пара тренируется в Академии Монреаля и выступает за сборную Грузии.
«Тогда мы и сформулировали для себя, что хотим продолжать карьеру в спорте и хотим делать это на международной арене», — отметила Дэвис.
Фигуристы являются победителями Warsaw Cup (2021), серебряными призерами чемпионата России (2022) и участниками Олимпийских игр (2022). На чемпионате мира 2024 года в Монреале после перехода в сборную Грузии они заняли 12-е место в танцах на льду, набрав 188,52 балла.
21-летняя Дэвис — дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.