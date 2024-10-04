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Дэвис и Смолкин — о смене гражданства: «Хотели продолжать карьеру на международной арене»

Алина Савинова
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Выступающие в танцах на льду фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин объяснили, почему приняли решение сменить спортивное гражданство.

«Наверное, к концу осени стало понятно, что глобально ситуация в мире не улучшается и никакого допуска нам не видать еще долго. Мы начали задумываться, что делать дальше, — при этом продолжали жить в Америке и тренироваться за свой счет. Вернее, за счет родителей — наши тренировки оплачивали они», — цитирует Смолкина Sports.ru.

С прошлого года пара тренируется в Академии Монреаля и выступает за сборную Грузии.

«Тогда мы и сформулировали для себя, что хотим продолжать карьеру в спорте и хотим делать это на международной арене», — отметила Дэвис.

Фигуристы являются победителями Warsaw Cup (2021), серебряными призерами чемпионата России (2022) и участниками Олимпийских игр (2022). На чемпионате мира 2024 года в Монреале после перехода в сборную Грузии они заняли 12-е место в танцах на льду, набрав 188,52 балла.

21-летняя Дэвис — дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Источник: Sports.ru
Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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