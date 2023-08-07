Дэвис и Смолкин рассказали о денежной компенсации за переход из сборной России в Грузию

Танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее представлявшие Россию, а ныне выступающие за Грузию, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказали о вопросе денежной компенсации при смене сборной.

Глеб: Деньги на наше проживание, тренировки, командировки за рубежом действительно не выделялись. Это был наш выбор — тренироваться в другой стране. Мы вернули зарплату, которую нам установили после Олимпиады, суммы за страховки, экипировку, которые на нас было потрачены за 2022-2023 годы. Теперь мы точно ничего и никому не должны.

— Что думаете об идее компенсаций за смену гражданства спортсменом? Потому что сейчас в России думают принять об этом закон.

Глеб: Думаю, что те, кто всерьез рассматривает такие законы, либо не имеют детей, занимающихся профессиональным спортом в России, либо им очень легко достаются большие деньги и они не имеют представления, сколько каждый родитель должен вложить собственных средств в спорт ребенка, прежде чем тот войдет в состав сборной и государство начнет затрачивать на него деньги.

— Можете назвать сумму компенсации? Порядок цифр?

Диана: Конечно, нет (улыбается). Возместили все, что нам предъявили.

Полностью интервью с Дэвис и Смолкиным читайте скоро на сайте «СЭ».