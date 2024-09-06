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Сегодня, 14:16

Фигуристы Черемных и Рудь рассказали о разнице в технике, из-за чего возникают сложности

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У фигуристов Варвары Черемных и Андрея Рудя различается техника элементов, из-за чего возникают трудности.

«Элементы одинаковые, но техника разная. Чтобы это превратить в какой-то союз, требуется немного больше времени. Учить проще, чем переучивать», — приводит слова Рудя ТАСС.

Ранее 15-летняя Черемных выступала в паре с Даниилом Бутенко с которым стала серебряным призером двух этапов юниорского Гран-при России. Рудь выступал с Евой Хмельковой, с которой он стал бронзовым призером этапа юниорского Гран-при России.

Источник: ТАСС
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