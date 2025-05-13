Фигуристы Антонышев и Хмелькова стали первой парой академии Навки

Фигуристы Владислав Антонышев и Ева Хмелькова присоединились к команде Татьяны Навки «Наши Надежды».

«Пока мы единственная пара в «Наших Надеждах», но все только начинается. Сейчас мы тренируемся под руководством Егора Чудина. Все очень нравится, условия просто идеальные. Уверен, что скоро нас будет больше», — рассказал Антонышев ТАСС.

Теперь они тренируются под руководством Егора Чудина. Ранее спортсмены занимались на катке «Мечта», а до этого — в академии «Ангелы Плющенко».

Хмельковой 16 лет, Антонышеву — 23 года. Они встали в пару в апреле 2023 года.