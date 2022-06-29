Фигуристы Степанова и Букин приступили к предсезонной подготовке

Александр Свинин, тренер российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина, сообщил, что двукратные серебряные призеры чемпионатов Европы по фигурному катанию в танцах на льду приступили к предсезонной подготовке в подмосковном УТЦ «Новогорске».

«Александра и Иван начали подготовку к сезону на базе в Новогорске, — цитирует ТАСС Свинина. — Сейчас мы в процессе постановки программ. Произвольная уже готова, над короткой еще работаем».

26-летняя Степанова и 28-летний Букин — двукратные чемпионы России в танцах на льду. На Олимпиаде в Пекине танцевальный дуэт занял шестое место.