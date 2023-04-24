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Сегодня, 16:20

Фигуристу Кондратюку подарили сборник монгольской лирики

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Марк Кондратюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Болельщики Марка Кондратюка преподнесли необычный подарок фигуристу и олимпийскому чемпиону в командном турнире после шоу Евгения Плющенко в Кондопоге. Ему вручили сборник монгольской лирики из раритетного советского издания. Как пояснила болельщица, «он пригодится для творческого развития перед будущими шоу».

6-7 мая Кондратюк среди прочих фигуристов выступит на шоу в Улан-Баторе.

После шоу в Кондопоге фигуристы не смогли пообщаться с болельщиками. Из-за скорого поезда в Москву под охраной казаков они прошли в автобус.

Фигурное катание
Марк Кондратюк
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