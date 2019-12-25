Фигуристов-участников чемпионата России в Красноярске встретил оркестр

В честь участников главного турнира года в российском фигурном катании в красноярском аэропорту устроили небольшую церемонию. Все рейсы с фигуристами и гостями турнира встречает музыкальный квартет Jam Красноярской краевой филармонии.

Аэропорт Красноярска носит имя известного российского баритона Дмитрия Хворостовского.

Вчера на турнир прилетели главные действующие лица — фавориты женского турнира. Александра Трусова вышла в зону ожидания с собакой, Евгения Медведева — с акулой (правда, плюшевой).

Соревнования на чемпионате России по фигурному катанию стартуют 26 декабря. (Дмитрий Кузнецов)

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции