Фигурное катание
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Фигуристов-участников чемпионата России в Красноярске встретил оркестр

13:34

В честь участников главного турнира года в российском фигурном катании в красноярском аэропорту устроили небольшую церемонию. Все рейсы с фигуристами и гостями турнира встречает музыкальный квартет Jam Красноярской краевой филармонии.

Аэропорт Красноярска носит имя известного российского баритона Дмитрия Хворостовского.

Вчера на турнир прилетели главные действующие лица — фавориты женского турнира. Александра Трусова вышла в зону ожидания с собакой, Евгения Медведева — с акулой (правда, плюшевой).

Соревнования на чемпионате России по фигурному катанию стартуют 26 декабря. (Дмитрий Кузнецов)

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции

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