Фигуристов Гуменника и Дикиджи внесли в базу «Миротворца»

Российские фигуристы Петр Гуменник и Владислав Дикиджи внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС.

Спортсменам вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции.

23-летний Гуменник дважды становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов России, а также дважды побеждал в финалах Гран-при России. В сентябре фигурист завоевал право участвовать в Олимпийских играх 2026 года, выиграв квалификационный турнир в Пекине.

21-летний Дикиджи является действующим чемпионом России в мужском одиночном катании и многократным победителем этапов национального Гран-при.

Сайт «Миротворец» публикует данные людей, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В России признан экстремистским и заблокирован.