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Фигуристку сборной России дисквалифицировали с турнира в Петербурге. Она не знает, за что

Фигуристку сборной России дисквалифицировали с турнира в Петербурге.
18:31
Елизавета Нугуманова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Нугуманова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российскую фигуристку Елизавету Нугуманову дисквалифицировали с мемориала Панина-Коломенкина — самого престижного турнира сезона в Санкт-Петербурге.

Нугуманова должна была выступить в понедельник в короткой программе и считалась фаворитом соревнований, но в последний момент пропала из протокола. Сейчас напротив нее стоит надпись DSQ (дисквалификация).

Сама 19-летняя фигуристка затруднилась объяснить произошедшее.

«На Панина я не должна была выступать, так как готовлюсь к другим турнирам. Не понимаю, почему так», — ответила фигуристка на вопрос корреспондента «СЭ».

Мы направили запрос организаторам турнира о причинах решения.

Женскую короткую программу выиграла Анастасия Макарова (63,54 балла), мужскую — Михаил Коляда (101,20).

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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