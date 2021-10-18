Фигуристку сборной России дисквалифицировали с турнира в Петербурге. Она не знает, за что

Российскую фигуристку Елизавету Нугуманову дисквалифицировали с мемориала Панина-Коломенкина — самого престижного турнира сезона в Санкт-Петербурге.

Ого, Нугуманову дисквалифицировали с мемориала Панина-Коломенкина! Интересно. pic.twitter.com/2wbbMPf8Ox — Lublineс93 (@Lublinec931) October 18, 2021

Нугуманова должна была выступить в понедельник в короткой программе и считалась фаворитом соревнований, но в последний момент пропала из протокола. Сейчас напротив нее стоит надпись DSQ (дисквалификация).

Сама 19-летняя фигуристка затруднилась объяснить произошедшее.

«На Панина я не должна была выступать, так как готовлюсь к другим турнирам. Не понимаю, почему так», — ответила фигуристка на вопрос корреспондента «СЭ».

Мы направили запрос организаторам турнира о причинах решения.

Женскую короткую программу выиграла Анастасия Макарова (63,54 балла), мужскую — Михаил Коляда (101,20).