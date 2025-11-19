Фигуристку Леонтьеву выписали из больницы после операции

Тренеры фигуристки Софьи Леонтьевой, выступающей в танцах на льду в дуэте с Даниилом Горелкиным, Ирина Жук и Александр Свинин рассказали о состоянии здоровья спортсменки.

Дуэт пропустил этап Гран-при России в Москве из-за того, что Леонтьева сильно порезала руку на тренировке. Фигуристке сделали операцию по поводу инфекции, попавшей в рану.

«Соню сегодня выписали, она вернулась домой», — сообщили ТАСС тренеры.

Леонтьева и Горелкин в этом сезоне приняли участие только в одном этапе Гран-при страны. В Магнитогорске они завоевали серебряные медали.