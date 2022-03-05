«Женское парное катание». Вероника Жилина и ее сестра исполнили выброс на тренировке
Сестры Жилины успешно выполнили элемент из парного катания на тренировке
Ученицы академии Евгения Плющенко Вероника и Алена Жилины исполнили элемент из парного катания на тренировке.
Спортсменки сделали выброс с приземлением на одну ногу. Видео в Instagram опубликовал сам Плющенко.
«Женское парное катание», — написал Плющенко под видео.
Вероника ранее тренировалась у Этери Тутберидзе и Сергея Розанова, но в мае 2020 года перешла в академию Евгения Плющенко.
Алена младше Вероники на два года. Фигуристка уже владеет всеми тройными прыжками, а также тройным акселем.
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