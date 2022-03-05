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Сегодня, 23:20

«Женское парное катание». Вероника Жилина и ее сестра исполнили выброс на тренировке

Сестры Жилины успешно выполнили элемент из парного катания на тренировке
Екатерина Савостина
Корреспондент

Ученицы академии Евгения Плющенко Вероника и Алена Жилины исполнили элемент из парного катания на тренировке.

Спортсменки сделали выброс с приземлением на одну ногу. Видео в Instagram опубликовал сам Плющенко.

«Женское парное катание», — написал Плющенко под видео.

Вероника ранее тренировалась у Этери Тутберидзе и Сергея Розанова, но в мае 2020 года перешла в академию Евгения Плющенко.

Алена младше Вероники на два года. Фигуристка уже владеет всеми тройными прыжками, а также тройным акселем.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
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