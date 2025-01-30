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Сегодня, 17:01

Фигуристки Каррейры не было на борту упавшего в США самолета

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американская фигуристка Кристина Каррейра сообщила, что не находилась на борту самолета, потерпевшего крушение в США.

Каррейра выступает в паре с Энтони Пономаренко. Фигуристка рассказала, что они могли оказаться на борту, но сейчас уже находятся дома.

«Энтони и я были включены в список предполагаемых пассажиров, находившихся на борту самолета American Airlines. Мы получаем множество сообщений с выражением обеспокоенности, нас не было на этом рейсе, мы оба дома, в безопасности», — написала фигуристка в соцсетях.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

Ранее спортивный менеджер Ари Закарян сообщил ТАСС, что на борту упавшего в Вашингтоне самолета находились фигуристы и тренеры с российскими корнями. По информации агентства, на борту были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

В Вашингтоне разбился самолет: на борту могли быть пассажиры с русскими корнями. Онлайн-трансляция

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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