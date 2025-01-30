Фигуристки Ефимовой не было на борту разбившегося в США самолета

Фигуристка Алиса Ефимова заявила, что не находилась на борту самолета, потерпевшего крушение в США.

Ранее Mash опубликовал список фигуристов с российскими корнями, которые могли лететь этим рейсом. В нем находилась и Ефимова.

«Я в порядке. Я и партнер вернулись из Уичито в понедельник. Сейчас очень переживаем и следим за ситуацией», — цитирует Ефимову РИА «Новости».

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту самолета находилось 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что в самолете могли находиться несколько фигуристов и тренеров по фигурному катанию.