27 июня, 21:58

Загитова и Медведева о шоу «Ассоль»: «Мы работали как коллеги»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева поделились впечатлениями от совместной работы в рамках шоу «Ассоль».

— Мы не знали, как себя вести. Такие проекты сближают. Мы хотели своим примером показать людям, что не надо обижаться друг на друга, путем разговора все можно проработать. Мы проделали большой объем работы.

— Каково вам в роли начальницы и подчиненной?

Загитова: — У нас такого нет!

Медведева: — Вы уже произнесли ключевые слова для заголовков, свою работу сделали. (Смеется.) Мы работали как коллеги. Я видела, что Алине становилось тяжело, помогала. Давайте называть нас коллегами. А 13 сентября будет уже мое шоу, в котором примет участие Алина.

Рок-мюзикл Загитовой «Ассоль» проходит 27-28 июня в Санкт-Петербурге. Ранее «СЭ» сообщал, что фигуристка заработала 16 миллионов рублей на продажах билетов на свое шоу.

Загитова: «В каждом из нас должна жить мечта, к которой надо идти»

Плющенко сообщил, что ведущим фигуристам его группы уже поставлены программы к новому сезону

