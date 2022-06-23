«В поисках гармонии». Загитова и Щербакова помогли друг другу встать на гвозди

Загитова и Щербакова помогли друг другу встать на гвозди

Фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова решили попробовать себя в новой практике.

Девушки показали видео, как помогают друг другу встать на гвозди.

20-летняя Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).

18-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка Игр в Пекине-2022 в женском одиночном катании. Также она является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой России.