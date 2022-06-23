Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:13

«В поисках гармонии». Загитова и Щербакова помогли друг другу встать на гвозди

Загитова и Щербакова помогли друг другу встать на гвозди
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова решили попробовать себя в новой практике.

Девушки показали видео, как помогают друг другу встать на гвозди.

20-летняя Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).

18-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка Игр в Пекине-2022 в женском одиночном катании. Также она является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой России.

Фигурное катание
Алина Загитова
Анна Щербакова
3
1
Читайте также
10 продуктов, улучшающих зрение
По нам соскучились? Российские дзюдо, бобслей и настольный теннис уже вернули на международную арену, кто следующий
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семенович поддержала повышение возрастного ценза в фигурном катании

Семенович о боксерском поединке Загитовой: «Если из этого сделают супер-шоу, будет прикольно»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости