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Сегодня, 13:42

«Ракета с ракетой»: поклонники Трусовой сделали ей милый подарок

Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Telegram

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Telegram-канале показала подарок от болельщиков.

Серебряной призерке Олимпиады-2022 подарили плюшевую ракету длиной несколько метров. Вместо иллюминаторов по ракете расположены кадры из разных выступлений Александры.

«Спасибо!» — подписала фото фигуристка, добавив эмодзи ракеты.

Трусову болельщики называют русской ракетой, поэтому подарок получился очень индивидуальный.

«Ракета с Ракетой», «Наша ракета», «Саша сфотографировалась сама с собой», — так подписчики оценили фото.

Недавно 18-летняя фигуристка приняла участие в Неделе легкой атлетики, где выполнила четыре прыжка в длину.

Фигурное катание
Александра Трусова
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