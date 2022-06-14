«Ракета с ракетой»: поклонники Трусовой сделали ей милый подарок

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Telegram-канале показала подарок от болельщиков.

Серебряной призерке Олимпиады-2022 подарили плюшевую ракету длиной несколько метров. Вместо иллюминаторов по ракете расположены кадры из разных выступлений Александры.

«Спасибо!» — подписала фото фигуристка, добавив эмодзи ракеты.

Трусову болельщики называют русской ракетой, поэтому подарок получился очень индивидуальный.

«Ракета с Ракетой», «Наша ракета», «Саша сфотографировалась сама с собой», — так подписчики оценили фото.

Недавно 18-летняя фигуристка приняла участие в Неделе легкой атлетики, где выполнила четыре прыжка в длину.