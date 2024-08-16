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Сегодня, 08:51

Фигуристка Зинина заявила, что пережила попытку изнасилования и пыталась совершить суицид

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Анастасия Зинина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Анастасия Зинина рассказала, что пережила несколько попыток суицид и один раз едва не подверглась изнасилованию.

17-летняя фигуристка выложила в соцсетях видео под песню «Камень» исполнительницы Fleur

«Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования, и чуть не стала инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки», — подписала видео спортсменка.

Позднее Зинина прокомментировала реакцию на публикацию в своем Telegram-канале.

«Цель видео была в личностном росте и преодолении всех препятствий в жизни, которые, к сожалению, мне пришлось пережить. Оно позитивное. Мне очень жаль, что оно вызвало такую пессимистичную волну реакций. Сейчас у меня все хорошо. Я безумно счастлива», — написала фигуристка.

Зинина становилась призером юниорских этапов серии Гран-при ISU. В 2023 году ее включили в состав основной сборной России.

Источник: Telegram-канал Анастасии Зининой
Фигурное катание
Анастасия Зинина
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