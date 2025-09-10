Фигуристка Зинина перешла в академию Навки

Российская фигуристка Анастасия Зинина присоединилась к академии Татьяны Навки.

18-летняя спортсменка заявлена на первенство Московской области на официальном сайте ФФККМО как представительница школы Навки «Наши надежды».

Ранее фигуристка тренировалась под руководством Алексея Василевского, к которому перешла после отчисления из академии «Ангелы Плющенко» в 2022 году.

Прошлый сезон Зинина пропустила из-за травмы голеностопа. В январе она успешно перенесла операцию.