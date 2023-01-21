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Сегодня, 22:36

Фигуристка Зинина испытывала проблемы с бедром перед Кубком Первого канала

Ана Горшкова
Корреспондент
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Анастасия Зинина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Анастасия Зинина испытывала проблемы с бедром перед Кубком Первого канала, сообщает РИА Новости.

15-летняя спортсменка упала при исполнении тройного лутца в короткой программе на Кубке Первого канала. Зинина не смогла самостоятельно встать и покинула лед в сопровождении медперсонала, ее увезли на обследование.

Затем стало известно, что Ксения Гущина заменит Зинину в составе команды «Нас не догонят» на Кубке Первого канала. Она выступит в воскресенье, 22 января, с произвольной программой.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Анастасия Зинина
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