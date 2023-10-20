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Сегодня, 15:00

Фигуристка Жилина снялась с этапа «Гран-при России» в Омске из-за травмы

Виктория Кравченко
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Вероника Жилина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Вероника Жилина снялась с этапа «Гран-при России» в Омске из-за травмы, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, характер травмы 15-летней спортсменки не сообщается.

Турнир в Омске должен был стать ее первым в текущем сезоне. Соревнования пройдет с 21 по 22 октября.

Жилина тренируется в группе Евгения Плющенко. В нынешнем сезоне фигуристка дебютирует на взрослых соревнованиях.
Источник: https://rsport.ria.ru/20231020/zhilina-1904144612.html?in=l
Фигурное катание
Вероника Жилина
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