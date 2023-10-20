Фигуристка Жилина снялась с этапа «Гран-при России» в Омске из-за травмы

Российская фигуристка Вероника Жилина снялась с этапа «Гран-при России» в Омске из-за травмы, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, характер травмы 15-летней спортсменки не сообщается.

Турнир в Омске должен был стать ее первым в текущем сезоне. Соревнования пройдет с 21 по 22 октября.