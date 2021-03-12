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Фигуристка Загитова рассказала о проблемах со словарным запасом

11:37
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что занималась с репетитором для работы на шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Я очень много занималась с репетитором, очень много! Мы разговаривали о разных вещах. Вот, например, черная дырка в стене — опишите ее. Ну, черная... ну, дыра... Что про нее еще можно сказать?» — цитирует фигуристку «РБК-Спорт».

10 марта фигуристка призналась, что готова возобновить карьеру. В декабре 2019 года Загитова взяла перерыв в карьере. Девушка поступила в университет на факультет журналистики. Осенью 2020 года она вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».

   

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/6047d04c9a79477786ec0249?ruid=uUjlA2BLJlgEE/HoA5GIAg==

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