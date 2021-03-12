Фигуристка Загитова рассказала о проблемах со словарным запасом

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что занималась с репетитором для работы на шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Я очень много занималась с репетитором, очень много! Мы разговаривали о разных вещах. Вот, например, черная дырка в стене — опишите ее. Ну, черная... ну, дыра... Что про нее еще можно сказать?» — цитирует фигуристку «РБК-Спорт».

10 марта фигуристка призналась, что готова возобновить карьеру. В декабре 2019 года Загитова взяла перерыв в карьере. Девушка поступила в университет на факультет журналистики. Осенью 2020 года она вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период».