Фигуристка Забора, которую федерация не допустила до ЧР, назвала ситуацию «несправедливой»

Фигуристка Алина Забора, которая выступает за Краснодарский край и тренируется под руководством олимпийского чемпиона Алексея Урманова, в интервью «СЭ» заявила, что считает несправедливым решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не допустить ее до чемпионата России, который пройдет в Челябинске в конце декабря.

— Скажу честно, немного обидно. Все-таки хотелось попасть на чемпионат России. Обидно в том плане, что не все выполнили установленные правила, норматив. Но их допустили в обход озвученных критериев. А я вот не попала, хотя по правилам должна была. Понятно, что попали на ЧР топовые фигуристы, но все-таки они не выполнили заранее объявленные правила. Это нечестно. Оставляю для себя надежду, что получится попасть в Челябинск, если кто-то снимется с турнира. Но в целом я считаю эту ситуацию несправедливой, — сказала Забора.

Напомним, что формальным критерием отбора на ЧР в этом году было участие в двух этапах Кубка России и набор необходимого количества баллов. Ряд спортсменов сборной России не смогли участвовать по различным причинам на одном из этапов и их допустили в обход установленных правил. При этом не допустили тех, кто выполнил критерий от ФФККР.

(Рустам Имамов)

Подробнее об этой ситуации читайте в материале «СЭ»