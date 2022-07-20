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Сегодня, 16:30

Фигуристка Забияко завершила тренировки в Канаде и вернулась в Европу

Иван Шитик
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр-2018 Наталья Забияко завершила тренировки в Канаде и вернулась в Европу. Об этом сообщил тренер спортсменки Бруно Маркотте.

«Наталья улетела в Европу, — сообщил Маркотте ТАСС. — Мне жаль, потому что она прибавляла с каждым днем».

В мае стало известно, что Забияко приняла решение продолжить спортивную карьеру и вернулась к тренировкам. Спортсменка переехала в Канаду, где тренировалась под руководством Бруно Маркотте в паре с новым партнером Закари Дэйлманом, первое выступление пары в Канаде было запланировано на август.

С 2015 года Забияко выступала в паре с Александром Энбертом, вместе с ним она выиграла серебро Олимпиады в Пхенчхане, а также бронзу чемпионата мира 2019 года в Сайтаме. Спортсмены объявили о завершении карьеры в феврале 2020 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15265187
Наталья Забияко
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