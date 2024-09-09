Фигуристка Варвара Слуцкая рассказала, как боялась во время первой тренировки в дуэте

Выступающая в танцах на льду фигуристка Варвара Слуцкая рассказала, что волновалась и боялась во время первой тренировке со своим партнером по дуэту Глебом Гончаровым.

На прошлой неделе Слуцкая и Гончаров заняли 2-е место на первенстве Москвы среди юниоров.

«Мне на самом деле было сначала волнительно и страшно на первой тренировке, но где-то через неделю я уже успела к Глебу привыкнуть. Как преодолеваем напряженные моменты? Их пока не было.

Наш образ? Я исполняю роль доктора Ватсона, Глеб у нас — самый знаменитый Шерлок Холмс. Но, естественно, не был бы он таким знаменитым, если бы не было бы меня, доктора Ватсона, который все за него делает», — цитирует Слуцкую ТАСС.

Гончаров в свою очередь признался, что ему очень весело тренироваться со Слуцкой.

«Мне на первой тренировке было очень весело с Варей, она очень веселой казалась и продолжает ей оставаться», — отметил Гончаров.

13-летняя Слуцкая и ее 17-летний партнер начали совместные тренировки в мае.