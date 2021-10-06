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«Как же много можно сказать через танец!» Валиева потренировалась с примой-балериной Большого театра

Фигуристка Валиева потренировалась с примой-балериной Большого театра
09:59
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала у себя в Instagram видео с совместного занятия с примой-балериной Большого театра Ольгой Смирновой.

«Как же много можно сказать через танец. Провела прекрасное время в свой выходной с примой-балериной Большого театра Ольгой Смирновой», — подписала видео Валиева.

Публикация от Kamila Valieva (@kamilavalieva26)

15-летняя Валиева является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года и серебряным призером чемпионата России 2021 года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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