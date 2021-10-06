«Как же много можно сказать через танец!» Валиева потренировалась с примой-балериной Большого театра

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала у себя в Instagram видео с совместного занятия с примой-балериной Большого театра Ольгой Смирновой.

«Как же много можно сказать через танец. Провела прекрасное время в свой выходной с примой-балериной Большого театра Ольгой Смирновой», — подписала видео Валиева.

15-летняя Валиева является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года и серебряным призером чемпионата России 2021 года.