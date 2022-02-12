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Сегодня, 20:44

Фигуристка Усачева впервые вышла на лед после травмы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская фигуристка Дарья Усачева опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила о возвращении на лед после травмы.

«Сегодня я впервые за долгое время вышла лед, чему невероятно рада! Пользуясь случаем, хочу пожелать удачи и чистых прокатов нашим олимпийцам, и конечно же, Камиле выдержать все то, что сейчас происходит», — написала Усачева.

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15-летняя Усачева получила травму правого бедра в ноябре 2021 года на раскатке перед короткой программой на этапе «Гран-при» в Японии. 2 февраля она возобновила тренировки в зале.

Фигурное катание
Дарья Усачева
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