Фигуристка Усачева впервые вышла на лед после травмы

Российская фигуристка Дарья Усачева опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила о возвращении на лед после травмы.

«Сегодня я впервые за долгое время вышла лед, чему невероятно рада! Пользуясь случаем, хочу пожелать удачи и чистых прокатов нашим олимпийцам, и конечно же, Камиле выдержать все то, что сейчас происходит», — написала Усачева.

15-летняя Усачева получила травму правого бедра в ноябре 2021 года на раскатке перед короткой программой на этапе «Гран-при» в Японии. 2 февраля она возобновила тренировки в зале.